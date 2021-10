C’était un Bulls-Knicks un peu particulier. En effet, l’ancien pivot des Bulls, Joakim Noah a reçu un vibrant hommage pendant la rencontre.

Il a porté le maillot des Chicago Bulls de 2007 à 2016. Pour ses neuf années de bons et loyaux services, Joakim Noah a été honoré, par la franchise mythique de Michael Jordan, dans une soirée qui lui était dédié. Ses anciens coachs, ancien coéquipiers et sa famille étaient présents à l’United Center. Lors d’un temps-mort, une vidéo hommage a été diffusée dans la salle en l’honneur de leur ancien intérieur. Suite à cette diffusion le Français a reçu une Standing Ovation de toute la salle. Les Chicago Bulls ont également annoncé que Joakim Noah était nommé ambassadeur de la franchise.

« C’est vraiment unique de pouvoir partager ça avec mes anciens coéquipiers et ma famille, de pouvoir fermer ce chapitre en se remémorant les bons moments, de voir mon père et ma mère avec le sourire, mes enfants. Mes enfants n’ont pas eu l’occasion de me voir jouer ici, c’était une période vraiment spéciale et je suis heureux qu’on ait eu un moment comme celui de ce soir », a déclaré l’ancien pivot à NCBS Sport Chicago.