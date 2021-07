« Le sport consiste à déléguer au corps quelques-unes des vertus les plus fortes de l’âme ». Cette citation de Jean Giraudoux illustre parfaitement la raison de l’universalité du sport dans le monde. Au-delà des records et des performances d’athlètes incroyables comme Maradona ou Usain Bolt, c’est la vertu exprimée dans l’effort, le don de soi, la solidarité qui en font un langage universel appréhendable par tous.

La NBA ne fait pas exception et depuis quelques années, ce langage est de plus en plus partagé par la planète. Zoom sur une ligue qui est réellement devenue internationale grâce à son aura bâtie par des légendes comme Michael Jordan, Larry Bird ou Kobe Bryant. Mais les légendes de demain seront-elles 100% américaines comme jadis ? C’est ce que nous allons voir.

Grâce à ses stars, le basket évolue aussi en Europe

Un domaine qui dépasse les frontières

Le sport est intimement lié à la culture, que ce soit d’un pays ou d’une plus large partie de la planète. Si le basket est à son firmament dans cette ligue américaine, il est naturel que tous les talents de la terre se pressent à son entrée. La globalisation rend cette universalité possible, surtout avec un domaine comme le sport, qui dépasse déjà son domaine pour influencer de nombreuses autres sphères.

Si tout le monde peut aujourd’hui regarder les exploits d’un Stephen Curry ou d’un Lebron James en replay sur des plateformes de streaming, il est normal que tout le monde rêve de les imiter. Mais cela ne date pas de ces deux stars. Avec intelligence et un peu de chance parfois quand on regarde les places des draftés européens ces trente dernières années, la NBA a laissé le champ libre aux meilleurs basketteurs du vieux continent et africains pour renforcer sa ligue, et elle a bien fait.

Des débuts poussifs

Si Tom Meschery est considéré comme le premier joueur européen à avoir vraiment eu un rôle majeur dans la NBA aux environs des années 60-70, la véritable révolution pour certains débutent avec Dirk Nowitzki. Le génie allemand marquera les esprits avec les Mavericks jusqu’à obtenir le premier titre de MVP de l’histoire pour un européen pendant la saison régulière 2006-2007, quelques années plus tard, il offrira même le premier titre de l”histoire de la franchise en étant un acteur majeur de la victoire des Mavs avant de quitter la ligue en légende vivante.

Dirk et Tony en pionniers

Dirk à donc fait de la place et à prouver qu’un Européen pouvait s’imposer dans la meilleure ligue de basket au monde. Mais il n’était pas vraiment seul. Un petit Français, drafté trois ans après l’Allemand à une maigre 28ème place va lui aussi changer le regard des Américains jusqu’à devenir une légende des Spurs aujourd’hui.

Et pour cause, Tony Parker va former pendant plus d’une quinzaine d’années un des trios les plus dominateurs de l’histoire de la NBA. Le « Big Three », comme le surnomment les fans et les commentateurs, vont terroriser les parquets de la NBA et ramener 4 titres de champions à la franchise. Trio le plus dominateur de l’histoire en nombre de matchs remportés, il est au deux-tiers composé de joueurs qui ne sont pas des États-Unis. Le français Tony Parker bien-sûr, mais aussi Manu Ginóbili, un argentin. C’est ce trio qui va, du moins en partie, ouvrir la porte aux basketteurs européens comme des autres continents.

L’hégémonie des étrangers

20 ans après les débuts de Tony Parker, la National Basketball Association n’a plus rien à voir. C’est même un renversement complet de paradigme qu’offre la NBA ces dernières années. Il y a d’abord Giánnis Antetokoúnmpo, prodige grec de 26 ans déjà MVP à deux reprises qui porte littéralement la franchise des Bucks depuis plusieurs années. Nikola Jokić ensuite, MVP de la saison régulière 2021, grand magicien serbe qui passe aussi bien qu’il shoot. Comparé à Magic Johnson pour sa passe hors-norme pour un joueur de son gabarit, il a mis tout le monde d’accord cette année. Enfin, le phénomène Luka Dončić, jeune slovène qui domine déjà la ligue à 22 ans, ne cesse de faire parler de lui et s’impose déjà comme une des plus grandes stars du championnat et ce, depuis ses débuts, contrairement à ses prédécesseurs.

Yao Ming, légende chinoise ayant dominé la NBA



SI la NBA a toujours eu le statut de plus grande ligue de basket au monde, bien aidée par la domination des équipes américaines lors des différents jeux olympiques, elle l’est aujourd’hui sans aucune forme de contestations possibles. En accaparant les meilleurs joueurs américains mais aussi européens et africains, elle s’assure une aura internationale en offrant des héros à des nations tout en renforçant sa compétitivité. C’est donc un marché gagnant-gagnant. Tant pour les joueurs qui rêvent de disputer le championnat le plus relevé du monde, que pour la ligue, qui attire les stars de demain tout en affirmant son mythe auprès de la planète entière.