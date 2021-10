L’ailier sophomore des Chicago Bulls s’est blessé cette nuit face aux New York Knicks. Il est victime d’une luxation du poignet et manquera le reste de la saison régulière.

Coup dur pour les Bulls. Cette nuit en plus de la défaite (103-104) Chicago a en plus perdu Patrick Williams. L’ailier drafté en 2020 s’est probablement blessé en essayant de dunker. Le pivot des Kincks, Mitchell Robinson l’en a empêché violemment. Il est ensuite retombé sur son poignet gauche et se l’est luxé. Le joueur de 20 ans va se faire opérer et être absent pendant plusieurs mois.

Patrick Williams jouait un rôle important dans la rotation de Billy Donovan, il jouait en moyenne 25 minutes par matchs, pour un peu plus de 6 pts/match. Pour rappel, les Bulls sont leaders de la conférence Est avec quatre victoires et une défaite.