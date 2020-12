Le Christmas Day de la NBA a donné lieu à de superbes affiches, dont la victoire des Brooklyn Nets sur le parquet de Boston (123-95) et celle des LA Lakers face à Dallas (138-113).

Les Nets poursuivent leur impressionnant début de saison avec une victoire contre les Celtics ponctuée de 37 points et 8 passes de Kyrie Irving et 29 points de Kevin Durant. Rude revers pour Boston à domicile. Seul Jaylen Brown (27 pts) a existé dans ce match, du côté des Cs.

Les LA Lakers, champions en titre, ont remporté leur première victoire de la saison contre Dallas avec 22 points de LeBron James et 28 d’Anthony Davis, qui a en outre capté 8 rebonds. Luka Doncic (27 pts, 7 passes), n’a pas suffi à faire exister les Mavericks.

Les Clippers ont pris leur revanche sur les Nuggets, qui les avaient éliminé en play-offs la saison dernière (121-108). Mais Kawhi Leonard a subi huit points de suture après un coup de coude involontaire. Il a quitté le terrain après avoir inscrit 21 points et délivré 7 passes. Paul George a fait un peu mieux : 23 points, 9 passes. Mais on retiendra surtout la renaissance du Français Nicolas Batum, auteur de 13 points, 10 rebonds et 4 passes en sortie de banc.

En début de soirée, les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo avaient corrigé les Golden State Warriors de Stephen Curry (138-99) et le Miami Heat avait dominé la Nouvelle-Orléans (111-98). Voir ici les stats de ces deux premières rencontres.

Résultats de la nuit

