Bonne nouvelle pour débuter ces Jeux Olympiques 2020 à Tokyo avec la qualification des Français pour les demi-finales d’aviron dans la catégorie deux de couple.

Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, chance de médaille française ont assuré leur place en demi-finale ce vendredi matin dans la catégorie du deux de couple comptant pour ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ils terminent premiers de leur série en devançant les Chinois Liang Zhang/Zhiyu Liu, et les Russes concourant sous bannière neutre, Ilya Kondratyev et Andrey Potapkin. Belle opération pour les tricolores qui disputeront leur demi-finale ce lundi.