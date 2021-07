Consultant pour « RMC », Rolland Courbis ne valide pas vraiment la pré-saison de l’Olympique de Marseille et trouve que le club joue beaucoup trop de matchs amicaux.

Sur les ondes de la radio, il reproche à Jorge Sampaoli son management et le fait de jouer trop de matchs amicaux et beaucoup moins d’entraînements. Il a peur que les joueurs se blessent avec ce rythme effréné. « À RMC, pour me taquiner, certains m’appellent Docteur Courbis. Cette fois, j’espère me tromper, mais je prédis une belle hécatombe et des infirmeries pleines. Et si certains clubs ont pris l’habitude de dire “il faut doubler les postes”, moi je dis qu’ils feraient peut-être mieux de les tripler. Et quand je vois des clubs comme l’OM, qui font des matchs de préparation tous les trois jours… Mais tu t’entraînes quand ? Et les joueurs, ils se reposent quand ? Jorge Sampaoli est sûrement un très grand entraîneur, mais le niveau de sa préparation et l’intensité qu’il demande, c’est de la folie dans le contexte actuel. J’ai très peur pour la suite, pour les joueurs. »