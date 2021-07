Magnifique médaille d’or olympique pour la paire française Hugo Boucheron et Mathieu Androdias en deux de couple ce mercredi matin lors des épreuves d’aviron aux Jeux de Tokyo.

C’est une superbe victoire pour le duo tricolore qui a réalisé une jolie performance en décrochant le titre olympique en devançant de 3 centièmes les Néerlandais Broenink et Twellaar et la paire chinoise Liu Zhiyu et Zhang Liang avec un peu plus de trois secondes d’avance. Favoris de cette épreuve, les deux membres de l’Equipe de France n’ont pas tremblé et apportent à la France la huitième médaille depuis le début de ses Jeux, la troisième en or.

🇫🇷🥇 CHAMPIONS OLYMPIQUES !! La paire française Hugo Boucheron et Matthieu Androdias est médaillée d'or, en battant le record olympique !



🔝🤩 Quel pied ! Troisième médaille d'or pour la délégation française.



▶️ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/lvz3vlDDPW pic.twitter.com/JtYJH1pRyZ — France tv sport (@francetvsport) July 28, 2021

🗣 "C'était notre pire course du week-end mais on a compensé par l'envie"



🥇🇫🇷 La réaction de nos champions olympiques Hugo Boucheron et Matthieu Androdias.



▶️ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/lvz3vlDDPW pic.twitter.com/7mRdsysQSn — France tv sport (@francetvsport) July 28, 2021

1. France 6:00.33 (Boucheron, Androdias)

2. Pays-Bas 6:00.53 (Twellaar, Broenink)

3. Chine 6:03.63 (Liu Zhiyu, Zhang Liang)

4. Grande-Bretagne 6:06.48 (Thomas, Collins)

5. Suisse 6:09.05 (Delarze, Roeoesli)

6. Pologne 6:09.17 (Zietarski, Biskup)