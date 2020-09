Favori pour décrocher la victoire finale dans ce rallye de Turquie, Ott Tänak a annoncé son forfait pour la suite de la compétition.

Bien parti, l’Estonien a été contraint d’abandonner dès la 3e spaciale du rallye. Ce dernier ainsi que son co-pilote ont eu un accident suite à un problème de direction dans le sud-ouest du pays près de Marmaris. Si les deux hommes n’ont pas de séquelles, leur voiture en revanche est out. Ils ne pourront plus reprendre la course et abandonnent alors qu’ils étaient en 3e position. Avec cet abandon, les chances de Tänak pour devenir champion du monde s’amoindrissent. Son équipe Hyundai a annoncé que des examens plus poussés seraient fait sur la voiture, afin de comprendre la raison de cette sortie de route.