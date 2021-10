Ce mercredi, Romain Grosjean a effectué sa première séance d’essais sur le circuit des 500 Miles d’Indianapolis, au volant de la Honda N.28 de sa nouvelle écurie Andretti Autosport.

Le pilote français devait en effet passer une épreuve de test à Indianapolis, conformément au programme imposé aux pilotes débutants dans ce championnat, « pour valider sa participation à la prochaine édition en mai 2022. »

« Les sensations sur ovales sont nouvelles pour moi, même si j’ai déjà fait

une course », a-t-il déclaré, faisant référence au Grand Prix de Gateway, qu’il a disputé en août dernier. « J’ai juste l’impression de ne pas particulièrement avoir mes aises. Ce n’est pas comme les circuits routiers ou urbains, sur lesquels je sais quoi faire et je sais comment progresser. Ici, je dois tout apprendre. »

Le programme demande à Grosjean et aux pilotes débutants d’effectuer « dix tours entre 205 et 210 mph (330-338 km/h), 15 tours entre 210 et 215 mph (338-346 km/h) et 15 tours au-dessus de 215 mph (346 km/h). »

Malgré la pluie qui s’est invitée alors qu’il était sur le point de terminer la dernière séances, les officiels de l’IndyCar ont estimé que le pilote de 35 ans a passé un test concluant.