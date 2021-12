Le Français Théo Pourchaire et le Brésilien Enzo Fittipaldi ont tous deux été transportés à l’hôpital après leur accident au départ de la course de Formule 2 du Grand Prix d’Arabie saoudite, a déclaré la Fédération internationale d’automobile;

« Les pilotes ont été immédiatement pris en charge par les équipes d’urgence et médicales », est-il précisé dans un communiqué. Ils « étaient conscients et ont été désincarcérés par les équipes médicales présentes. Ils ont été transférés par ambulance et par hélicoptère à l’hôpital des forces armées King Fahad, à Jeddah ».

Après avoir calé sur la grille, Pourchaire, 18 ans, a été percuté par Fittipaldi, 20 ans. La course a été interrompue, puis a repris 40 minutes plus tard, avant de s’arrêter définitivement après un autre accident, moins grave.