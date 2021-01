Le Saoudien Yazeed Al-Rajhi (Toyota) s’est imposé lors de la 7e étape du Dakar 2021 autos, en 4 heures 21 minutes et 59 secondes, entre les villes de Haïl et de Sakaka en Arabie saoudite, dimanche.

Le Français Stéphane Peterhansel (Mini) qui s’est élancé en 4e position a fait pratiquement toute la course en tête avant de finalement céder 48 secondes au local de la compétition une centaine de kilomètres avant l’arrivée de la spéciale qui comptait 453 kilomètres. Le Saoudien renoue avec la victoire et empoche sa seconde étape depuis 2015, date de sa première participation au rallye-raid. L’Espagnol Carlos Sainz (Mini) termine troisième à 1 min 15 secondes et le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), 4e, finit l’étape à 2 min 48 secondes du vainqueur.

Au général, après 6 podiums en 7 spéciales, Stéphane Peterhansel occupe la tête avec 26 heures 36 minutes et 50 secondes, et porte son avance sur Al-Attiyah, triple vainqueur du Dakar, à 7 minutes 53 secondes. Le tenant du titre Carlos Sainz pointe en 3e position mais à plus de 40 minutes du leader. L’Espagnol Nani Roma, le coéquipier de Sébastien Loeb chez BRX est 5e à pratiquement deux heures de la tête.

Lundi la caravane du Dakar s’élancera de Sakaka en direction de Neom, à l’ouest, sur les rives de la Mer Rouge, pour la 8e étape. Cette seconde partie de l’étape marathon débutée dimanche sera longue de 709 km dont 375 km de spéciale.