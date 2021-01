Le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, est du genre rancunier. Le boss de l’OL n’a pas oublié le scénario de la dernière saison, stoppée prématurément à cause de l’épidémie de Covid-19 et en a profité pour tacler son homologue Jacques-Henri Eyraud sans le nommer.

Leader de Ligue 1, l’OL signe un début de saison d’extrême qualité avec un groupe abouti et un niveau de jeu spectaculaire. Malgré tous ces signaux positifs, Jean-Michel Aulas est quelqu’un qui n’a pas la mémoire courte. Le boss de Lyon, qui avait exprimé à de multiples reprises sa frustration après l’interruption de la Ligue 1 saison 2019-2020 en raison de la pandémie mondiale, l’a fait savoir de nouveau sur Twitter.

« On aurait pu imaginer avec un peu plus d’honnêteté que j’avais été l’un des rares à avoir eu raison trop tôt, et d’avoir mené le combat contre ceux qui voulaient diriger pour mieux se qualifier », a écrit le président lyonnais, cette semaine, en reprenant la publication d’un article de L’Équipe l’incluant dans les 30 personnalités qui ont fait le football français en 2020.

Une manière d’adresser une nouvelle fois une belle pique à son homologue Jacques-Henri Eyraud, qui faisait partie des rivaux directs de l’OL, figurant dans le clan des présidents favorables à un arrêt, également synonyme de qualification en Ligue des Champions pour l’OM.