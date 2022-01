Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour « tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste », après l’explosion d’un véhicule sur le Dakar 2022.

« Un véhicule du rallye Paris-Dakar, occupé par un équipage de cinq Français, a été touché par une explosion blessant grièvement le conducteur de la voiture. Le parquet national antiterroriste a ouvert ce jour une enquête préliminaire du chef de tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste. Les investigations ont été confiées à la Direction Générale de la sécurité Intérieure », détaille un communiqué envoyé ce mardi en fin de journée par le parquet national antiterroriste.

Pour rappel, les circonstances de l’incident survenu la semaine dernière durant le Dakar 2022 sont encore inconnues. « On a vu l’impact sous le véhicule. On n’est pas bêtes, on sait ce que c’est aussi une déflagration. On a pris un souffle dans la voiture. C’est un attentat, on nous a fait exploser », n’a pas hésité à dénoncer le pilote Thierry Richard, qui se trouvait à bord du véhicule touché par l’explosion.