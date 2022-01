Philippe Boutron avait été gravement touché suite à l’explosion de son véhicule à Djeddah le 30 décembre dernier avant le départ du Dakar 2022. Son fils a déclaré à RMC que le pilote français était sorti du coma.

« Il est grièvement blessé, déjà il est sorti du coma », a affirmé Benoit Boutron sur RMC. « La chance qu’on a, avec mes proches, c’est qu’on peut aller lui rendre visite quotidiennement, il est grièvement blessé aux deux jambes et on en saura plus dans une dizaine de jours. On a pu le voir, on peut échanger, pour l’instant ça reste limité », a-t-il ajouté. Pour rappel, le 30 décembre dernier son père, Philippe Boutron, a été grièvement touché lors de l’explosion de son véhicule juste avant le départ du Dakar 2022. Mardi, le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour « tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste ».