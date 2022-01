Le pilote de la catégorie auto Philippe Boutron a été grièvement blessé après l’explosion de sa voiture près de Jeddah en Arabie Saoudite. Il a été opéré sur place et doit être rapatrié en France, a annoncé samedi l’organisation du rallye-raid.

« Le pilote de la voiture a été grièvement blessé à la jambe et a dû subir une opération. Son état est en cours d’amélioration (…). Son véhicule avait été brutalement arrêté par une soudaine explosion dont l’origine est toujours inconnue à ce stade. La police saoudienne s’est immédiatement rendue sur place et a commencé ses investigations, n’écartant aucune possibilité, y compris celle d’un acte malveillant », selon un communiqué de l’organisateur ASO. A Francetv Sport, le directeur de la course, David Castera a déclaré que le pilote était Philippe Boutron. Il participe à son neuvième Dakar et est président du club de football de l’US Orléans. Pour le moment, les organisateurs n’ont pas donné plus de détail sur la gravité de ses blessures. Les mesures de sécurité autour du Dakar ont par ailleurs été renforcées.