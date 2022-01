Interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur RMC, Jean-Yves Le Drian est revenu sur l’accident du Dakar 2022.

Alors que l’enquête se poursuit après l’explosion sur le Dakar 2022 qui a grièvement blessé Philippe Boutron jeudi dernier, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian n’a pas exclut la thèse de l’attentat au micro de RMC.

« Peut-être. Nous l’avons fait savoir très vite et nous avons dit aux organisateurs et aux responsables saoudiens qu’il fallait être très transparent sur ce qui venait de se passer parce qu’il y avait des hypothèses selon lesquelles cela pouvait être un acte terroriste. Il y a déjà eu des actes terroristes en Arabie saoudite contre des intérêts français », a rappelé le Ministre. « Il était important de protéger nos concitoyens, d’avertir, de prévenir et de demander la plus grande transparence donc le parquet national antiterroriste a été saisi, il s’est saisi lui-même d’ailleurs de cette affaire et nous sommes aujourd’hui devant cette situation : il y a peut-être eu un attentat terroriste contre le Dakar. »