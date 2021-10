Le Kenya a confirmé sa candidature pour organiser les Championnats du monde d’athlétisme pour la période 2025.

L’Afrique s’ouvre au monde du sport et le Kenya en est la représentation parfaite. Ce pays, dont la capitale est Nairobi est candidat pour organiser les prochains championnats du monde d’athlétisme 2025. « Nous avons officiellement confirmé notre candidature pour accueillir les championnats du monde le vendredi 1er octobre, ce qui était la date limite fixée par World Athletics. Nous avons organisé deux championnats du monde juniors très réussis au stade Kasarani en 2017 et en août 2021, où un certain nombre de records du monde et de records personnels ont été réalisés. Nous avons tiré de nombreux enseignements de l’organisation de ces deux événements, et maintenant logiquement, c’est à notre tour d’organiser l’événement-phare. » A déclaré à l’AFP Jackson Tuwei, le président d’Athletics Kenya.

Notons qu’en cas de victoire du Kenya pour 2025, cela serait historique car jamais aucun pays du continent africain à organiser un tel événement. Malgré tout, la concurrence s’annonce rude car Tokyo au Japon et récemment organisateur des Jeux Olympiques 2021 est également en course pour ces Championnats du monde d’athlétisme.

🇰🇪 Le Kenya se positionne pour les Mondiaux d'athlétisme 2025 !https://t.co/16TBYOy8jw — Dicodusport ⭐⭐ (@dicodusport) October 5, 2021