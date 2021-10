Interviewé dans « l’Equipe », Kylian Mbappé a confirmé son souhait de rejoindre le Real Madrid dans un futur proche. L’occasion parfaite pour le président du club espagnol de confirmer lui aussi ses positions.

Ce n’est pas un secret, le Real Madrid fait de Kylian Mbappé sa priorité numéro une pour préparer l’avenir et l’après Karim Benzema. Dans un entretien accordé au journal « El Debate », le patron du Real a laissé entendre qu’il allait continuer sa mission et qu’il souhaite impérativement recruter la star du PSG à l’avenir.

Il a même tenu à être plus comme le précise « RMC Sports. » « Mes propos ont été mal interprétés. Ce que j’ai dit est qu’il faut attendre l’année prochaine pour avoir des nouvelles et ce, toujours dans le respect du PSG avec lequel nous entretenons de bonnes relations, » a ainsi expliqué Pérez ce mardi. Une façon de calmer le jeu et ainsi ne pas forcer la main au Paris Saint-Germain, alors que le patron des Merengues avait indiqué vouloir faire venir le Français dès cet hiver…