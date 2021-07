Le Norvégien Karsten Warholm a battu le record du monde du 400 m haies en remportant en 46 sec 70 le meeting de Ligue de diamant d’Oslo jeudi.

Il a effacé les 46 sec 78 de l’Américain Kevin Young qui dataient de près de 29 ans et des Jeux olympiques de 1992 à Barcelone. Le record de Warholm intervient seulement quatre jours après le chrono très rapide de l’Américain Rai Benjamin, devenu le 2e meilleur performeur de tous les temps sur la distance lors des sélections olympiques américaines, en 46 sec 83. Les deux hommes doivent se retrouver le 9 juillet au meeting de Monaco pour un affrontement explosif en forme d’échauffement avant les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet – 8 août), où leur duel s’annonce épique.

Karsten Warholm, double champion du monde en titre, s’était déjà approché à plusieurs reprises du record du monde en 2019 (46.92) puis en 2020 (46.87). Il valide à 25 ans sa mainmise sur une discipline en pleine ébullition qu’il a relancée depuis quatre ans avec Benjamin et le Qatari Abderrahman Samba. Le 400 m haies n’est pas en feu que chez les hommes, puisque l’Américaine Sydney McLaughlin s’est emparée dimanche du record du monde féminin (51.90), et qu’elle dispute elle aussi un duel électrique avec sa compatriote, la championne olympique et ex-recordwoman du monde Dalilah Muhammad.