Pour son ancien coéquipier Xavi, Lionel Messi ne trahira le FC Barcelone pour aucun club au monde.

Libre de tout contrat depuis ce matin, Lionel Messi n’a toujours pas donné de nouvelles concernant son avenir. Dans une interview accordée au Mundo Deportivo l’ancienne légende du Barça Xavi Hernandez a commenté les rumeurs autour de l’Argentin. Selon lui, Lionel Messi prolongera sans faute son contrat avec le club catalan.

« Ce sont les circonstances du marché, il faut attendre, j’imagine qu’il discute avec le club et le président. Je souhaite le meilleur à Leo, en tant qu’ami et en tant qu’ancien coéquipier, je lui souhaite de continuer au Barça, j’espère que cela pourra être annoncé le plus tôt possible. Si je devais parier, je dirais qu’il va rester au club, même si beaucoup de choses ont été dites dans le football, mais je dirais qu’il va continuer. Leo a besoin du Barça et le Barça a besoin de Leo. Il est heureux à Barcelone, il y a été toute sa vie. Je parierais sur son renouvellement. »