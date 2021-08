Dawid Tomala est devenu cette nuit le tout nouveau champion olympique sur 50 km marche et succède au Slovaque Matej Toth.

Pour la dernière course en carrière du Français Yohann Diniz, c’est le Polonais Dawid Tomola qui a décroché la médaille d’or en terminant sa course en 3 h 50 min 8 sec justedevant l’Allemand de 26 ans Jonathan Hilbert, à 36 secondes, et le Canadien Evan Dunfee, à 51 secondes. Le recordman du monde et champion du monde 2017, le Français Yohann Diniz, a abandonné peu après la mi-course, pour la dernière course de sa carrière.