Déception pour le Français Yohann Diniz qui n’a pu aller au terme de son 50 km marche cette nuit dans ces Jeux Olympiques de Tokyo.

Agé de 43 ans, le champion du monde en titre avait pourtant très bien débuté en prenant les places de tête durant les 5 premiers kilomètres en compagnie du Chinois Luo. Oui mais voilà, le tricolore a ensuite fait une pause toilette lui faisant perdre quelques places, avant de s’arrêter à plusieurs reprises. Relégué en 58e et dernière position, Diniz est revenu totalement dans la course et dans le peloton de tête, avant de finalement jeter l’éponge. Le Français rincé n’en pouvait plus et abandonne la course après environ 30 bornes. Multiple champion d’Europe et champion du monde en titre, le Français ne décrochera pas de médaille aux JO et met un terme à sa magnifique carrière. Le titre de champion olympique est revenu au Polonais Dawid Tomala, plus d’infos à suivre…

Il s’est même exprimé après son abandon et précise qu’il ne pouvait pas faire mieux et aller plus loin : « C’était la compétition de trop, l’olympiade de trop. Je ne suis pas parti bien vite, j’ai eu mal au ventre, je me suis arrêté, après il a fallu que je refasse mon retard, je suis revenu tranquillement sur le groupe de tête, mais j’ai vite senti que j’étais fatigué, que je n’avais pas de jambes du tout, j’avais mal à l’adducteur, au dos, je n’avais pas de bonnes sensations, j’avais du mal avec ma respiration. Physiquement, mon corps ne répondait pas », a résumé le triple champion d’Europe (2006, 2010, 2014).