Le Norvégien Karsten Warholm a été monstrueux cette nuit dans le stade olympique de Tokyo en s’imposant sur le 400 m haies. Il a même pulvérisé le record du monde.

Quelle course exceptionnelle cette nuit à Tokyo avec une victoire du Scandinave qui décroche ainsi sa toute première médaille d’or en carrière. Warholm a été incroyable en finissant en 45 sec 94 devant l’Américain Rai Benjamin avec son chrono en 46 sec 17 et le Brésilien Alison Dos Santos avec 46 sec 72. La course la plus rapide de l’histoire avec botamment un record du monde battu et même pulvérisé par le grand vainqueur du jour. Double champion du monde en 2017 et 2019, Warholm devient champion olympique à 25 ans.