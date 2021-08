Toute fraichement championne olympique, la Vénézuélienne a livré ses premières impressions après la belle victoire sur le triple saut. « C’est un moment magique ! J’ai toujours eu confiance en moi, j’ai toujours eu foi dans le travail que nous effectuons chaque jour et dans la personne que je suis. Cela concrétise mon désir d’aller toujours de l’avant et de gagner. Je suis une athlète qui ne se fixe pas de limites, donc les 16 mètres font partie de mon combat quotidien et nous continuerons progressivement à tout donner durant le reste de ma carrière pour y arriver », a indiqué celle qui a pulvérisé le record du monde avec un saut à 15,67 m dans le stade olympique de Tokyo.