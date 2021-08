En triple saut, la Vénézuélienne Yulimar Rojas est devenue champion olympique ce dimanche après-midi dans le stade olympique de Tokyo.

Grande favorite de la compétition, Rojas n’a jamais tremblé et a volé sur le stade olympique de Tokyo. Elle décroche l’or avec un saut mesuré à 15,67 m et devance la Portugaise Patricia Mamona avec que 15,01m, nouveau record national. L’Espagnole Ana Peleteiro se pare de bronze avec 14,87m, alors que la Française Rouguy Diallo termine 9e avec 14,38 m. Rojas décroche l’or et s’offre même un nouveau record du monde.