Hansle Parchment est devenu champion olympique du 110 m haies cette nuit après sa victoire en finale de l’épreuve.

Favori de la course au départ, l’Américain Grant Holloway est tombé sur plus fort que lui en la personne de ce Jamaïcain qui décroche le titre olympique avec un chrono en 13 sec 04. Deuxième Holloway se place en 13 sec 0ç devant un autre Jamaïcain Ronald Levy qui termine en 13 sec 10. Derrière Devon Allen quatrième, on retrouve notre Français Pascal Martinot-Lagarde en 13 sec 16, alors que le deuxième tricolore de cette finale Aurel Manga ferme la marche avec un chrono en 13 sec 38.

🇯🇲 Hansle Parchment crée la sensation en battant Grant Holloway en finale du 110 m haies. Ronald Levy complète le podium.



🇫🇷 Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga terminent respectivement 5e et 8e #Tokyo2020



▶️ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/M1abuDLxkD pic.twitter.com/qxAo7bD20d — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2021

Classement Finale pour la médaille d’or :

1. Hansle Parchment (JAM) 13.04

2. Grant Holloway (USA) 13.09

3. Ronald Levy (JAM) 13.10

4. Devon Allen (USA) 13.14

5. Pascal Martinot-Lagarde (FRA) 13.16

6. Asier Martínez (ESP) 13.22

7. Andrew Pozzi (GBR) 13.30

8. Aurel Manga (FRA) 13.38