Florian Wellbrock a décroché le titre olympique cette nuit sur l’épreuve de la nage en eau libre chez les hommes.

Le nageur allemand a dominé de le tête et des épaules ce 10 km en eau libre et devient champion olympique de la discipline. Ce dernier a terminé et bouclé ses 10 km de natation en 1 h 48 min 37 sec juste devant le Hongrois Kristof Rasovszky et l’Italien Gregorio Paltrinieri qui est revenu à hauteur dans les derniers kilomètres de course. Un temps à la lutte pour le podium, notre Français Marc-Antoine Ollivier a eu du mal sur la fin et ne peut terminer que sixième du jour. Déception pour lui, qui nourrissait de grandes ambitions dans ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les 26 participants devaient parcourir à sept reprises une boucle de 1,435 km, escortés par bateaux, kayaks de mer, paddles et autres jet-skis.