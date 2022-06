L’ancien entraîneur emblématique du triple saut Jean-Hervé Stievenart est décédé ce lundi des suites d’un cancer, à l’âge de 67 ans.

La Fédération française d’athlétisme a confirmé l’information ce mardi à l’AFP. L’ancien entraîneur emblématique est décédé.

Durant sa carrière, Jean-Hervé Stievenart avait entraîné à l’Insep, et avait été coach de grands noms du sport comme Serge Hélan et Pierre Camara ou encore Teddy Tamgho et Benjamin Compaoré. Ce dernier lui a d’ailleurs rendu hommage sur ses réseaux sociaux. « Il ne laissera pas qu’un vide de par son savoir et ses connaissances mais principalement par l’homme qu’il était, apprécié de tous, souriant, drôle, intelligent, discret, pudique ».