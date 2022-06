Neymar est devenu un poids pour le PSG. Passé de star à indésirable, le joueur brésilien n’a pas apprécié les dernières déclarations et serait tenté par une nouvelle aventure. Mais problème, les clubs intéressés ne sont pas nombreux.

Et pour cause. Souvent blessé, Neymar à 30 ans aujourd’hui. Et en plus des 50 millions d’euros que le PSG exige pour le libérer, son salaire pèse lourd : près de 4 millions d’euros mensuels. Forcément, les clubs qui pourraient se permettre de telles folies, ne sont pas nombreux.

Alors, et d’après les informations de El Pais, le PSG, face à ce constat, a pris une décision forte : ouvrir la porte à un prêt. Le champion de France a fait savoir au père de Neymar qu’il était disposé à prendre en charge une partie du salaire du joueur pour faciliter l’opération. Le media précise néanmoins que cette somme versée par Paris, le sera directement à la fondation du joueur, l’Instituto Neymar Junior, qui est sponsorisée, entre autres, par Qatar Airways. Suffisant pour le convaincre ?

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !