Thomson se rapproche de Le Cléac'h

Alex Thomson (Hugo Boss) revient à moins de 380 milles du leader du Vendée Globe Armel Le Cléac'h (Banque Populaire VIII) lundi, tandis que le 3e Jérémie Beyou (Maître CoQ) se prépare à franchir le Cap Horn pour la 1re fois mardi.

En trois jours, l'écart entre Armel Le Cléac'h (Banque Populaire VIII) et Alex Thomson (Hugo Boss) a fondu de plus de moitié. Il pourrait encore beaucoup bouger, dans un sens comme dans l'autre, au vu des conditions compliquées qui s'annoncent, avec très peu de vent pour les deux bateaux. Derrière, à la troisième place, Jérémie Beyou (Maître Coq), à plus de 1000 milles derrière le leader, s'apprête à vivre un grand moment. Pour sa troisième participation au Vendée Globe, le Finistérien de 40 ans va enfin atteindre le Graal et franchir pour la première fois de sa vie le Cap Horn. "J'ai pris beaucoup de départs de tours du monde : Vendée Globe, Trophée Jules Verne, Barcelona World Race. Et je n'ai jamais réussi à franchir ce grand cap. Je vivrai ce passage comme un soulagement, par rapport à tous les échecs précédents", s'est réjoui Beyou, près de 900 milles devant son premier poursuivant, Jean-Pierre Dick (St-Michel-Virbac). "Et je serai content de changer de coin, ici ce n'est pas le plus sympa", a-t-il ajouté.



S'il quitte le Pacifique Sud, d'autres s'apprêtent, en revanche, à y entrer. Sur les 19 bateaux encore en course, quatre naviguent toujours dans l'Océan Indien (13 sont dans le Pacifique et 2 dans l'Atlantique). Romain Attanasio (Famille Mary-Etamine du Lys) et Sebastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean) devraient franchir le Cap Leeuwin mardi et donc laisser l'Indien derrière eux. Même chose pour Didac Costa (One Planet One Ocean), qui, malgré un départ effectué quatre jours après tout le monde, a laissé trois bateaux derrière lui.



Classement lundi à 18h00

1. Armel Le Cléac'h (FRA/Banque populaire VIII) à 6323 milles de l'arrivée

2. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) à 379,72 milles du premier

3. Jérémie Beyou (FRA/Maître Coq) à 1082,35

4. Jean-Pierre Dick (FRA/StMichel-Virbac) à 1907,61

5. Yann Eliès (FRA/Quéguiner-Leucémie Espoir) à 2242,7

6. Jean Le Cam (FRA/Finistère Mer Vent) à 2261,08

7. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée) à 3471,48

8. Nandor Fa (HUN/Spirit of Hungary) à 4225,31

9. Conrad Colman (NZL/100% Natural Energy) à 4723,38

10. Arnaud Boissières (FRA/La Mie Câline) à 5750,69