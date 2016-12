Thomson a passé le Cap Horn

Après Armel Le Cléac'h (Banque Populaire), c'est au tour Alex Thomson (Hugo Boss) de franchir le Cap Horn lors du Vendée Globe. Le Britannique a passé mythique Horn dimanche à 12h42 en deuxième position, 1 jour 23 heures et 8 minutes derrière le leader du Vendée Globe.

Au classement de dimanche 12h00, le Breton ne possédait plus que 455 milles d'avance sur son dauphin, contre 819 vendredi soir, mais il allait retrouver des vents portants dans la soirée et repartir de l'avant après avoir doublé les Malouines à l'est. Alex Thomson avait quant à lui encore une large marge sur Jérémie Beyon (Maître Coq), troisième, qui pointait à 1232 milles de la tête de course, et devrait quant à lui passer le Horn mardi soir.