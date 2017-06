Team New Zealand s'échappe

Le challenger néo-zélandais, qui s'est déjà imposé deux fois samedi, a remporté les deux manches de la 2e journée de la Coupe de l'America face au defender américain, dimanche aux Bermudes.

Les Néo-zélandais n'ont été que peu inquiétés dimanche dans la baie de Great Sound par Oracle Team USA lors des deux duels, qui se sont déroulés dans un petit vent, à peine plus fort que la veille. Lors de la première manche, Emirates s'est imposé avec 49 secondes d'avance alors que dans la seconde manche, l'écart a été plus grand (1:12.).



Emirates Team New Zealand mène 3 à 0 face à Oracle Team USA avant une pause de cinq jours. Les Kiwis avaient un point de malus en raison de la victoire des Américains lors des premiers tours de qualification.



En 2013, les Kiwis menaient 8 à 1 avant la pause. Oracle était revenu nettement plus fort pour réaliser une remontée spectaculaire et inédite dans toute l'histoire du sport. Ils avaient remporté la Coupe 9 à 8. Déjà coach de Oracle en 2013, le Français Philippe Presti a expliqué à l'AFP qu'aucun changement n'avait été effectué sur le bateau contrairement à ce qui avait été dit. "Il y a plein de moments, de brainstorming, où on a voulu changer des choses. Je me souviens d'un vendredi 13, où le matin on partait pour changer les foils, reculer le mât de 1,50 m, changer les safrans. Et puis à force de discuter on n'a rien changé, on a juste complètement modifié notre façon technique de naviguer, ce qui a amené au fait qu'on ait pu gagner", a-t-il raconté. Qu'en sera-t-il dans cinq jours ?