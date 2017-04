Triathlon - Résultats

Mola s'impose en Australie

L'Espagnol Mario Mola a remporté samedi l'étape du World Series (WTS), circuit principal des distances courtes, disputée à Gold Coast en Australie, alors que chez les dames, la Néo-Zélandaise Andrea Hewitt a signé son deuxième succès en autant de course cette saison.



Mola a devancé au sprint sur un format d'épreuve plus court que la distance olympique (750 m de natation, 20 km de cyclisme et les 5 km de course à pied) le Sud-Africain Richard Murray de quatre secondes et un autre Espagnol, Fernando Alarza, de neuf secondes. Il conserve la tête au classement mondial, devant Murray et Alarza.