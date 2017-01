Hirscher gagne avec la manière

On le pensait trop loin pour la victoire finale à l'issue de la 1re manche, mais c'était mal connaître Marcel Hirscher qui a réalisé une 2e manche exceptionnelle dimanche pour s'imposer au slalom de Kitzbühel devant Dave Ryding et Alexander Khoroshilov.

Neuvième à 1 sec 02/100e après le premier slalom de la journée derrière le leader britannique Dave Ryding, l'Autrichien a su, comme à son habitude, élever son niveau pour écraser avec panache la 2e manche. Ryding n'a pu que limiter la casse et accrocher une 2e place, 76/100e derrière Marcel Hirscher. Un résultat qui représente tout de même un premier podium en carrière pour le skieur britannique de 30 ans. C'est même le meilleur résultat de l'histoire du ski britannique à égalité avec la 2e place de Konrad Bartelski lors de la descente de Val Gardena en 1981.



Troisième à 1 sec 71/100e, Alexander Khoroshilov, 32 ans, monte pour la deuxième fois de la saison sur un podium, après sa 3e place au slalom de Val d'Isère.



Marcel Hirscher a signé à Kitzbühel sa 3e victoire cette saison. Parfait pour la confiance à quelques jours de l'ouverture des Mondiaux de Saint-Moritz (6-19 février). Grâce à cette victoire, l'Autriche est plus que jamais en tête du classement général de la Coupe du monde et en lice pour un 6e gros globe d'affilée. Il s'empare en plus de la tête du classement du slalom, devant Henrik Kristoffersen. Le Norvégien, vainqueur de quatre des cinq slaloms disputés cette saison avant celui de Kitzbühel, a chuté en haut du parcours lors de la première manche, une première pour lui depuis deux ans. Sur un tracé tordu, très tactique, de nombreux prétendants ont été poussés à la faute et contraints à l'abandon dès la première manche. Au total, 27 athlètes, soit près de la moitié du plateau, n'ont pas pu s'aligner sur la 2e manche. Une deuxième manche lors de laquelle l'Italien Stefano Gross, pourtant bien placé à l'issue du premier slalom (2e à 29/100e), a enfourché un piquet et n'a pu disputer sa place sur le podium.



Côté français, la déception était de mise avec une faute éliminatoire de Julien Lizeroux lors de la deuxième manche. Il était pourtant bien placé à l'issue de la course du matin (7e à 92/100e). Meilleur tricolore du jour, Alexis Pinturault a limité la casse en terminant 11e après un premier slalom raté l'ayant relégué à plus de deux secondes de la tête. Jean-Baptiste Grange a lui terminé 14e.