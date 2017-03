L'Italie complète sa batterie de cuisine

En grande habituée, l'Italie ramasse la cuillère du bois du Tournoi 2017. Sans surprise l'Ecosse a facilement dominé l'Italie à Edimbourg lors de la 6e et dernière journée (29-0).

Le XV du Chardon enregistre une 3e victoire dans cette édition, une première depuis 2006 pour le dernier match de Vern Cotter, futur entraîneur de Montpellier, en tant que sélectionneur.



Ces cinq points de plus au classement pourraient offrir la 2e place à l'Ecosse, son meilleur classement depuis son dernier titre en 1999, l'ultime Tournoi à cinq nations. Mais pour cela, il faudrait que le pays de Galles s'impose en France et que l'Angleterre s'impose en Irlande.



L'Italie quitte le Tournoi sur une 10e défaite consécutive et avec une nouvelle cuillère de bois (attribuée à l'équipe qui perd tous ses matchs), la 7e depuis son apparition dans le Tournoi en 2000. L'Italie termine son Tournoi 2007 avec un bilan catastrophique : cinq défaites, dont trois à Rome, et 26 essais encaissés.