Beauxis quitte l'UBB pour le LOU

Le demi d'ouverture international de Bordeaux-Bègles Lionel Beauxis a été libéré par son club pour rejoindre plus tôt que prévu Lyon, club où il avait signé pour la saison prochaine. "Je serai à Lyon la semaine prochaine. Ils ont plein de blessés (à l'ouverture), cela fait un moment qu'ils recherchent un joker médical", a déclaré Beauxis, heureux de cette décision. "Sur un plan personnel, je n'avais pas de temps de jeu ici, on m'a dit que l'on ne comptait plus sur moi, c'était clair pour moi qu'il fallait saisir cette opportunité qui s'offre à moi en cette fin de saison", a-t-il ajouté.



Beauxis, 31 ans, formé à Pau puis passé par le Stade Français et Toulouse, avait rejoint l'UBB en 2014. En trois saisons, l'international aux 20 sélections, qui a été gêné par les blessures, aura disputé 39 matches de Top 14, 14 matches de Coupe d'Europe (Champions et Challenge confondus) et un match de barrage européen en 2015.