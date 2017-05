Pedrosa relance le championnat

Dani Pedrosa s'est imposé dans le Grand Prix d'Espagne, dimanche à Jerez, et relance le championnat MotoGP. Le pilote Honda revient à 10 points du leader, Valentino Rossi, qui ne possède plus que 2 points d'avance sur Vinales et 4 sur Marquez. Le Français Johann Zarco s'est classé 4e de la course.

Auteur de la pole, Dani Pedrosa a mené de bout en bout, en restant sur les deux derniers tiers de la course sous la menace de son coéquipier Marc Marquez, qui le talonnait d'environ une seconde. Au final il devance le champion du monde en titre de la catégorie-reine de 6 sec 136/1000, et un autre Espagnol Jorge Lorenzo (Ducati), 3e à 14 sec 767/1000, qui complète ce podium 100% espagnol.



Il s'agit donc de la 30e victoire de Pedrosa, 31 ans, dans la catégorie reine. Elle a une saveur particulière puisque le natif de Sabadell a eu l'honneur de remporter la 3000e course de l'histoire du championnat du monde, toutes catégories confondues, sous les yeux l'ancien roi Juan Carlos et de 68.000 spectateurs. Pedrosa demeure plus que jamais le pilote ayant obtenu le plus de succès en MotoGP sans avoir jamais été sacré champion du monde, terminant à trois reprises deuxième du classement (2007, 2010, 2012).





Zarco devant les Yamaha officielles !



Le triple champion du monde ne boudait pas son plaisir car ce doublé Honda provoque un resserrement du classement avec quatre pilotes qui se tiennent en dix points. L'Italien Valentino Rossi (Yamaha), auteur d'une décevante 10e place, conserve de peu la tête du championnat, avec deux points d'avance sur son coéquipier l'Espagnol Maverick Vinales, 6e à Jerez, quatre sur Marquez, et dix sur Pedrosa.



Chose surprenante, la meilleure Yamaha a été celle du Français Johann Zarco (Tech3), qui a réalisé le meilleur résultat de sa jeune carrière en MotoGP en terminant à la 4e place, à 17 sec 601/1000 de Pedrosa. Le Cannois de 26 ans restait sur deux probantes cinquièmes places en Argentine et au Texas.