Le PSG rate la dernière marche

Le PSG Handball s'est incliné en finale de la Ligue des champions face au Vardar Skopje (23-24), dimanche à Cologne.

Le club macédonien du Vardar Skopje, qui disputait le tout premier Final Four de son histoire, crée la surprise en remportant la Ligue des Champions de handball. Le PSG Handball faisait pourtant office de favori après avoir éliminé les redoutables Hongrois de Veszprém en demi-finale. Mais Karabatic et sa bandent doivent s'incliner d'un petit but.



Un peu plus tôt, Veszprém avait remporté le match pour la troisième place face à Barcelone (34-30).