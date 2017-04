Le PSG a un pied au Final Four

Le Paris SG s'est ouvert les portes du Final Four de la Ligue des champions de handball en s'imposant dans la salle des Hongrois de Szeged, 30 à 27, dimanche en quart de finale aller.

Dans ce match entre la meilleure défense et la meilleure attaque de la Ligue des Champions, c'est cette dernière qui a prévalu, grâce aux leaders Nikola Karabatic, Mikkel Hansen (7 buts chacun) et Uwe Gensheimer (6), qui ont pris leurs responsabilités. Les champions de France ont toujours fait la course en tête, mais sans parvenir à s'envoler. L'écart en fin de match est le plus gros de la rencontre.



Avec cette victoire à l'extérieur, on voit mal comment Paris pourrait laisser échapper le billet pour le Final Four. Le PSG n'a perdu que quatre matches cette année sur 47 (42 victoires, 1 nul) toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, il est invaincu à Coubertin.



Une qualification pour le Final Four de Cologne (3-4 juin) serait la deuxième d'affilée pour le club parisien. L'an passé, il avait terminé à la troisième place et ne cache pas son ambition de conquérir le titre suprême en club cette saison.