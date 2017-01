La France assure la première place

La France a écrasé la Russie (35-24), mardi soir à Nantes, assurant la première place de son groupe du Mondial grâce à quatre victoires en autant de rencontres disputées.





Les Bleus avaient inscrit 31 buts lors de leurs trois premiers matches contre le Brésil (31-16), le Japon (31-19) et la Norvège (31-28). Ils en ont cette fois inscrit 35 contre la Russie (35-24). Avant même le coup d'envoi, ils déjà assurés de voir les huitièmes de finale grâce au succès de la Russie contre la Pologne (24-20) lundi soir. Ils sont désormais assurés de terminer en tête de leur groupe et ainsi d'affronter en huitièmes le quatrième du groupe B (Islande, Macédoine ou Tunisie) et d'éviter ainsi très certainement la Slovénie. Pour les quarts, ce serait le troisième du groupe C ou le deuxième de la poule D, donc potentiellement la Hongrie, le Bélarus ou la Suède.



L'Allemagne et le Qatar se sont également qualifiés en battant respectivement l'Arabie Saoudite (38-24) et l'Argentine (21-17) alors que la Tunisie est passé tout près d'un succès contre la Slovénie (28-28).