Andres Romero souffle la victoire à Sergio Garcia

L'Argentin Andres Romero, 837e joueur mondial, a remporté un titre promis au vétéran espagnol Sergio Garcia dimanche lors du BMW International Open du circuit EPGA, grâce à une carte de 65, sept coups au dessous du par, lors du 4e et dernier tour. Le Sud-Américain de 36 ans, qui comptait trois coups de retard avant de s'élancer, s'adjuge ainsi son 2e trophée sur le circuit européen, juste devant son ainé. Le vainqueur de son premier tournoi du Grand Chelem à 37 ans, au Masters d'Augusta, n'a pu faire mieux que 69 lors du dernier jour et échoue finalement à un coup (272 contre 271). L'Anglais Richard Bland (69) et le Belge Thomas Detry (66) complètent le trio des dauphins.

Classement après le 4e et dernier tour (par 72):

1. Andres Romero (ARG) 271 (67-71-68-65)

2. Richard Bland (GBR) 272 (67-69-67-69)

. Sergio Garcia (ESP) 272 (66-70-67-69)

. Thomas Detry (BEL) 272 (65-71-70-66)

5. Rikard Karlberg (SWE) 274 (67-69-72-66)

6. Tommy Fleetwood (GBR) 275 (67-71-70-67)

. Renato Paratore (ITA) 275 (70-70-67-68)

8. Hennie Otto (RSA) 276 (68-69-70-69)

. Nacho Elvira (ESP) 276 (72-70-68-66)

10. David Lipsky (USA) 277 (71-69-67-70)

. Henrik Stenson (SWE) 277 (67-69-72-69)