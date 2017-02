Football - Insolites

Yohan Cabaye et Steve Mandanda présents...au meeting de Macron

C'est très rare chez les footballeurs, se rendre à un meeting politique. Hier, à Londres, les deux joueurs de Crystal Palace, Steve Mandanda et Yohan Cabaye, ont décidé d'aller voir Emmanuel Macron en meeting.

Steve Mandanda et Yohan Cabaye, les deux internationaux français, ont décidé d'aller voir le meeting d'Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, hier soir à Londres. Même s'il ne s'intéresse pas à la politique, Steve Mandanda à déclaré hier dans Team Duga sur RMC : "On a la chance d'être à Londres et il y a pas mal d'événements, mais là, effectivement, il y a un meeting assez intéressant. Je n'y connais pas grand-chose en politique, mais c'est toujours intéressant de pouvoir participer à ce genre d'événements, pour apprendre tout simplement, et puis découvrir autre chose".



NP