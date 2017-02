Sakho rebondit à Crystal Palace

Crystal Palace a officialisé, dans la nuit de mardi à mercredi, l'arrivée du défenseur français Mamadou Sakho.



L'ancien joueur du PSG est prêté jusqu'à la fin de saison par Liverpool. Écarté par Jürgen Klopp, le footballeur de 26 ans n'a pas disputé la moindre rencontre depuis le début de cet exercice et espère retrouver des couleurs avec les Eagles de Sam Allardyce.





BREAKING: #CPFC are pleased to announce the signing of @mamadousakho on loan from @LFC until the end of the season. #WelcomeMamadou 🔴🔵 pic.twitter.com/FSztfuCMQZ