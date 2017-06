Manchester United veut voir Smalling quitter le club

Chris Smalling va faire ses valises au mercato. Le défenseur central n'entre plus dans les plans de José Mourinho pour la saison à venir.

Chris Smalling ne sera plus Mancunien la saison prochaine. Agé de 27 ans, le Britannique n'a plus sa place et selon le Daily Star il intéresse Everton, Crystal Palace et West Ham qui souhaiterait le faire venir pour la saison prochaine. Cette annonce arrive après l'arrivée du Suédois Lindelof en provenance de Benfica.