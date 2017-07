Manchester United dévoile son nouveau maillot

Adidas a présenté ce lundi la nouvelle tenue "home" de Manchester United, un maillot qui sera porté la saison prochaine par les joueurs de José Mourinho. "Reprenant le style football classique et sportswear, il présente des bords blancs et noirs contrastés aux manches et un col rond à boutons", écrit l'équipementier.