Chelsea écrase Arsenal

Les Blues ont écrasé les Gunners (3-1) dans le choc de la 24ème journée de Premier League sur des buts d'Alonso (18e), Hazard (53e) et Fabregas (85e), Giroud ayant sauvé l'honneur dans le temps additionnel. Chelsea consolide sa place de leader avec cette 18 victoire et inflige un cinglant coup d'arrêt à Arsenal qui était invaincu depuis quatre matches. Au classement, 12 points séparent désormais les deux clubs !





Chelsea : Courtois - Azpilicueta, David Luiz, Cahill - Moses, Kanté, Matic, Alonso - Pedro, Diego Costa, Hazard



Arsenal : Cech - Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal - Oxlade-Chamberlain, Coquelin, Walcott, Özil, Iwobi - Alexis











Une victoire face à Arsenal et le titre en Angleterre serait joué ? Possible avec 12 points d'avances sur Arsenal en cas de victoire demain, les hommes d'Antonio Conte feraient un grand pas vers la consécration finale. À l'aller, Arsenal l'avait emporté 3-0.







Olivier Giroud avec Arsenal c'est:

6 matches en janvier

4 buts

2 passes décisives

- But du mois

- Joueur du mois





