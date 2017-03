Football - News

Paris et Lyon, même combat

Ce soir, suite et fin des quarts de finale de la Ligue des Champions pour les femmes. Et deux clubs Français sont encore en lices. Le PSG et l'Olympique lyonnais. Deux formations qui possèdent le même objectif à savoir la qualification dans le dernier carré.

Commençons avec le PSG qui va devoir s'imposer ce soir au Parc des Princes. Les filles de Patrice Lair n'ont pas le choix, car lors du match aller, disputé la semaine dernière à Munich, les Parisiennes s'étaient inclinées sur la plus petite des marges malgré un match solide. Les féminines avaient cruellement manqué de réussite et de réalisme devant le but Allemand. Ce soir, elles ont encore leur destin entre les mains, même si au coup d'envoi, les bavaroises seront qualifiées. Victoire impérative donc pour disputer une demi-finale. Coup d'envoi à 20h.



Les lyonnaises de leur côté sont plus tranquilles et pourront laisser venir. Avec un succès 2 buts à 0 lors de la rencontre aller, elles seront en position de force au moment d'entamer la rencontre. C'est Wolfsburg qui devra partir à l'assaut des buts de Sarah Bouhaddi dès les premières minutes de jeu pour combler un retard de 2 buts. Malgré tout, c'est mal connaître les filles de Gérard Prêcheur qui devraient dominer le match et inscrire le plus de buts possibles. Cela s'annonce être très compliqué pour les louves, car Lyon a inscrit la bagatelle de 29 buts cette année en Ligue des Champions. Elles ont trouvé à 13 reprises le chemin des filets au Parc OL et n'ont pour le moment jamais encaissé le moindre but à domicile. Un match qui s'annonce donc mission impossible pour Wolfsburg. Coup d'envoi à 20 h 45.



Quarts de finale retour:

FC Barcelone - Rosengaard (19 h)

Paris - Bayern Munich (20 h)

Lyon - Wolfsburg (20 h 45)



Jeudi 30 mars: Manchester City - Fortuna (20 h)



