Alessandrini revient sur son départ de l'OM

Parti l'été dernier de Marseille pour rejoindre les Los Angeles Galaxy, Romain Alessandrini est revenu sur son départ de la cité phocéenne lors d'une interview donnée à France football.

"À l'OM, la notoriété m'a pesé. Là-bas, tu ne peux pas marcher tranquille dans la rue, on te parle comme si tu faisais partie de la famille, je n'étais pas fans. C'était assez relou [ ] En signant à l'OM, je n'avais pas réfléchi à tout ce que j'allais endurer. Ç'a été plus compliqué que je le pensais. À un moment, je n'avais plus envie de me prendre la tête. Je n'ai pas à rougir de ce que j'ai fait à l'OM, j'ai mis onze buts, j'ai tout donné, mais les blessures ne m'ont pas aidé. Je ne regrette rien. C'était un rêve de jouer dans ma ville", conclu-t-il.