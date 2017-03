Weigl absent face à Monaco ?

Plus que deux semaine avant le choc de Ligue des Champions, Monaco - Dortmund. Un quart de finale de Champions League qui s'annonce serré. Un match qui nous promet beaucoup de spectacles. Outre Bakayoko (suspendu), Julian Weigl ne devrait pas pouvoir participer à la rencontre.

Cette nouvelle serait un gros coup dur pour Thomas Tuchel et le club jaune et noir qui va devoir se passer du meneur de jeu allemand, Julian Weigl. Ce joueur plein de talent a passé un véritable cap cette saison et est devenu un titulaire indiscutable dans l'entre jeu du Borussia. Un jeune talent qui souffre de douleurs musculaires à la cuisse droite et qui sauf surprise ne devrait pas pouvoir répondre à l'appel contre le club de la Principauté. A noté qu'il s'est blessé contre l'Angleterre lors d'un match amical qui se déroulait au Signal Iduna Park de Dortmund.



GZ