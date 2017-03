Raymond Domenech détruit Lionel Messi

L'ancien sélectionneur des Bleus, sans club depuis bientôt sept ans, Raymond Domenech, celui qui a mené l'équipe de France dans le fiasco de Knysna, a livré dans l’Equipe son jugement sur le meilleur joueur du monde, Lionel Messi.



Voici un extrait de l'article de Raymond Domenech dans l'Équipe du jour"Messi est-il toujours Messi et peut-il à lui seul renverser le PSG ? La réponse est claire : c'est non. Déjà parce que le football est un sport collectif, et qu'un seul homme ne peut gagner un match à lui tout seul comme je l'entends dire trop souvent. Il n'est que l'arme du guerrier, mais pas le guerrier".

Avant d'insister sur son âge : "Lionel Messi n'a plus l'énergie de ses vingt ans. Il calcule un peu plus, a perdu un brin de spontanéité, il force ses dribbles ou ses passes et persiste à tirer les coup-francs alors que Neymar est bien meilleur que lui dans cet exercice. Ce n'est pas facile de se voir petit à petit perdre ses dons et c'est ce qui se passe pour lui. Il oublie plus souvent qu'à leur tour ses partenaires, il a perdu la fluidité et ne joue plus que par intermittence."